За минулу добу бойовики провели диверсії в 6 районах Донецької та Луганської областей

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук своїй на сторінці в соцмережі.

"Загалом за минулу добу бойовики «ДНР» і «ЛНР» провели терористичні акції (обстріли і диверсії) в 6 районах Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні.Читайте такожНа Донеччині невідомі підірвали колію, 14 вагонів зійшли з рейок - Укрзалізниця

Сили АТО суворо дотримуються умови оголошеного Президентом України перемир'я. Вогонь силовиками відкривається виключно у відповідь на напади бойовиків, підкреслив експерт.