Для вирішення конфлікту на Донбасі важливе персональне залучення світових лідерів - Порошенко

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Порошенко поінформував канцлера, що за останню добу бойовиками в Донецькій та Луганській областях було порушено режим припинення вогню понад 20 разів.Читайте такожГенсек ООН підтримав мирний план Порошенка

"Для вирішення конфлікту на сході України допомога і персональне залучення Меркель та інших світових лідерів є критично важливим" – заявив глава Української держави.

Меркель підтвердила солідарну позицію щодо підтримки мирного плану Порошенка і свою готовність максимально сприяти багатосторонньому діалогу всіх зацікавлених сторін.Читайте такожПрезидент Литви публічно порівняла Путіна з Гітлером і Сталіним

Президент України наголосив на важливості реалізації з Німеччиною спільних проектів з відновлення об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.