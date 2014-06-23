План «Б» Президента: знищити бойовиків, які відмовляться скласти зброю - Луценко

Як повідомляє сайт «Третя республіка», про це радник президента Юрій Луценко сказав у тижневій підсумковій програмі на телеканалі «Україна».

За його словами, деталі плану «Б», який доведеться застосовувати після закінчення перемир’я, сьогодні ніхто не хоче озвучувати, адже політики намагаються докласти максимальних зусиль для того, щоб його не довелося запроваджувати.

«Для всіх очевидно, що план «А» - це простягнута з миром рука до переважаючої більшості жителів Донецької та Луганської областей, які прагнуть спокійного життя, праці і повернення мирних радощів буття в межах єдиної України. План «Б» стосується бойовиків, які не дослухаються до голосу розуму і продовжуватимуть, захопивши заручниками мільйони українців, військові дії проти нашої держави», - наголосив Луценко.

У такому випадку, на його переконання, «доведеться знищувати тих, хто зсередини знищує українську державу».

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Луценко відзначив, що на Донбасі є кілька озброєних груп, які мають різну мотивацію. «Насамперед – російські диверсанти. Вони гарно підготовлені, пройшли не через один військовий конфлікт, і саме вони організовували захоплення приміщень влади, райвідділів міліції та СБУ, військових частин. Це вони планують і розставляють блокпости сепаратистів. Друга група – це так звані казаки генерала Казіцина, яких з усієї Росії набирають воювати за гроші. Третя група – місцевий криміналітет, який зробив зброю засобом власного збагачення. За умови, що дві перші групи покинуть територію України, спокій на сході вдасться відновити швидко і відносно малими зусиллями», - вважає лідер «Третьої української республіки».