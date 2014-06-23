Російські телеканали на Донбасі продовжують транслювати за рахунок України - профспілка КРРТ

Державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення продовжує фінансування трансляції російських телеканалів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Департаменту зі зв'язків з органами влади, громадськістю і міжнародної співпраці Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Марина Помазанова сьогодні на прес-конференції.

«Ми, профспілкова організація КРРТ, зробили заяву про те, що відбувається трансляція російських телеканалів коштами державного концерну в Луганській і Донецькій областях, і це відбувається станом на сьогодні», - наголосила вона.

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«Після того, як ми зробили заяви в СБУ, там було зареєстровано кримінальне провадження за фактом державної зради і пособництва терористам», - додала Помазанова.

Вона повідомила, що «у концерні розпочалися погрози стосовно співробітників, членів профспілки, є накази директори концерну, які забороняють давати інформацію з цього приводу у ЗМІ, і також забороняють збори трудового колективу».

Співробітник КРРТ вважає, що існує технічна можливість припинити мовлення російських каналів. «Просте відключення від електропостачання цих комунікацій припиняє будь-яке мовлення взагалі. Українського мовлення там (на Донбасі - УНІАН) немає вже близько двох місяців», - констатувала Помазанова.

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«Відключення електроенергії за несплату – це найосновніша загроза фінансово-господарському життю концерну. Варто не заплатити, надходить попередження про відключення, далі іде саме відключення. Якщо ми говоримо, що співробітник може злякатися, припустимо, йому хтось загрожує і він не може вимкнути рубильник, тому що він побоюється за своє життя, то можна хоч би не фінансувати електроенергію за боргів з виплати заробітної плати, за боргів по інших регіонах за електроенергію, по західних регіонах близько 8 млн грн винні сьогодні за електроенергію», - відзначила вона.

«На Донбасі ми платимо безперебійно, платежі відправляються практично щодня і пояснити це, окрім як диверсією, трудовий колектив не може», - повідомила представник КРРТ.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднана профспілкова організація Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) у відкритому листі від 13 червня звинуватила генерального директора концерну Олександра Півнюка, його заступника Володимира Іщука, а також керівника Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації (Держспецзв’язку) Володимира Зверєва у пособництві самопроголошеній владі так званих Донецької і Луганської народних республік.

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Згідно з листом від 13 червня, трансляція державного мовлення у Луганській і Донецькій областях силами бойовиків була припинена більше місяця тому, проте керівництво продовжує фінансувати об'єкти телетрансляції у даних областях.

«Саме за розпорядженням вищезгаданих людей відбувається безперебійне фінансування трансляції ворожих Україні ЗМІ шляхом сплати коштів державного Концерну РРТ для безперебійного енергопостачання об'єктів телерадіотрансляції у Луганській і Донецькій областях. Кожна година мовлення, що розпалює міжнаціональну ворожнечу, провокує насильство і закликає до скидання конституційного ладу, таким чином, фінансується за державні кошти України», - зазначається у листі.

У зв'язку з цим профспілка КРРТ у своєму листі вимагала від керівництва країни негайно звільнити вказаних посадовців з займаних посад і притягти їх до кримінальної відповідальності.

Довідка УНІАН. Концерн РРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного і супутникового зв'язку, що здійснює трансляцію державних теле- і радіоканалів на всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах. Концерн засновано у 1991 році для створення єдиного інформаційного простору у державі. Держпідприємство об'єднує 27 підприємств і філіалів, розташованих в обласних центрах і великих містах України.