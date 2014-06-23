Україна, ОБСЄ і РФ сьогодні проведуть засідання щодо плану Порошенка

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, мета засідання - визначення етапів реалізації мирного плану.

Очікується, що в переговорах у Донецьку візьмуть участь спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні та посол РФ Михайло Зурабов. За дорученням глави держави у засіданні братиме участь екс-президент України Леонід Кучма.

Перед від’їздом контактної групи до Донецька Порошенко прийняв її учасників у Києві. «Участь Кучми свідчить про високу увагу президента України до цієї місії», - заявив Порошенко.

У зв’язку із захопленням регіональних відділень Національного банку і Державного казначейства Порошенко віддав доручення забезпечити соціальні виплати через Київ. Президент висловив упевненість, що в разі звільнення будівель регіональних представництв НБУ і Держказначейства і припинення захоплення інкасаторських автомобілів соціальні виплати вдасться відновити на місцях.

Читайте такожКравчук, Кучма і Ющенко закликають Путіна підкріпити конкретними діями схвалення мирного плану Перше засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 8 червня у Києві. Тоді Україну представляв посол України у Німеччині Павло Клімкін, який нещодавно став міністром закордонних справ України.

За дорученням глави держави сьогодні у Люксембурзі на засіданні Ради ЄС із закордонних справ Клімкін представить мирний план президента з урегулювання ситуації на сході України.