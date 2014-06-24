Порошенко особисто представить ЄС інформацію про перші результати мирного плану

Про це він сказав у телефонній розмові із Головою Європейської Комісії Жозе-Мануелем Баррозу, повідомляє прес-служба Глави держави.

Голова ЄК висловив підтримку запропонованого мирного плану та режиму припинення вогню і запитав про ситуацію на Сході України та про стан переговорного процесу.

Порошенко повідомив, що у відповідь на мирні ініціативи терористи не склали зброю і продовжують обстріли підрозділів Збройних Сил України.

«За останні 72 години з часу оголошення перемир’я у нас не спостерігається жодного поліпшення ситуації на Сході. І навпаки, за цей час терористи 31 раз порушили режим припинення вогню. Україна втратила одного військовослужбовця, сімох поранено», - заявив Президент.

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Але, за його словами, «ми наполягаємо на мирному врегулюванні. Зокрема, ми запросили інспекторів місії ОБСЄ відвідати та засвідчити повне виконання умов мирного плану українською стороною».

Президент також повідомив про готовність, при належних умовах безпеки, надіслати до Слов’янська групу для відновлення інфраструктури поставки води і енергоресурсів, що зруйнована бойовиками.

Порошенко подякував ЄС за солідарність з Україною та запевнив у тісній координації дій. Він позитивно оцінив висновки Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Сьогодні Рада ЄС дала високу оцінку виконанню Україною першого етапу Плану дій щодо лібералізації візового режиму і повідомила про рішення розпочати роботу в рамках другого етапу.

«Ми налаштовані на досягнення швидких і позитивних результатів щодо виконання і другої фази Плану дій з візової лібералізації», - наголосив Порошенко.

Він подякував Баррозу за фінансову підтримку реформи судової системи, правоохоронних органів і запевнив, що Україна налаштована продемонструвати значний прогрес у цьому напрямку.

Також Президент України високо оцінив рішення Ради ЄС зі створення місії в рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС для підтримки нашої держави у реформуванні сектору громадської безпеки, зокрема міліції.