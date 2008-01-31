Семенюк натякає, що на її шию знайдеться ярмо і за кордоном

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляє, що після того, як піде з посади голови Фонду державного майна України, займатиметься політикою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України.

«Я соціаліст і займатимуся політикою», - підкреслила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона сказала, що не збирається створювати «якийсь інститут приватизації», оскільки тоді їй довелося б бути «на побігеньках у якогось олігарха, який буде це фінансувати».

Вона нагадала також, що очолює жіночу організацію «Жінки за майбутнє дітей України».

«А що стосується роботи, зарплати, так у мене шия є, ярмо знайдеться. В мене є багато пропозицій щодо роботи, причому мої досвід і знання можуть стати в нагоді не тільки в Україні», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.