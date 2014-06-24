Росія використовує перемир'я на Донбасі для захоплення нових територій - Саакашвілі

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі зазначає, що конфлікт у Донецьку і Луганську «схожий, як дві краплі води, на війну в Абхазії 1992-1993 років».

Саакашвілі підкреслює, що тодішній керівник Грузинської держави Едуард Шеварднадзе підписав 3 угоди про перемир'я, і «кожного разу Росія використовувала це для перегрупування сил і захоплення нових територій».

«Оголошуючи про перемир'я сьогодні, Путін, швидше за все, ставить перед собою 3 завдання: першочергове завдання - уникнути секторальних санкцій з боку Заходу, які були б неминучі, якби зараз не було досягнуто згоди. Друге - Путіну вдалося створити нові суб'єкти у вигляді бандитів з ДНР, що дозволить у майбутньому посилатися на конфлікт між Україною і ДНР, а не між Україною і Росією; і третє - спробувати знизити пильність українського уряду, таємно посилити бандитів для завдання вирішального удару і видворення українських військ з Донецька і Луганська», - пише Саакашвілі.

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Крім того, він висловив упевненість, що керівництво України має достатньо досвіду, щоб проаналізувати всі можливі ризики і не дати Путіну здійснити «план з подальшого розчленування і підриву держави».