Час переходити до "плану Б", інакше український народ візьме все до своїх рук - батальйон "Донбас"

Терористичну організацію "ДНР" будуть намагатися піднімати до статусу "сторони, що воює" та режим припинення вогню, швидше за все, подовжать.

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

"Припинення вогню для того, щоб дати час здати зброю терористам, плавно переростає у переговори з терористами. З обох сторін на "переговорах" творці та активні учасники старої України - корумпованої, неефективної держави, що захищає інтереси маленької купки злодіїв та негідників. З подивом і відразою дивився вчора на ці переговори з прапором "ДНР" на задньому плані", - пише він.

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Семенченко вважає, що необхідно переходити до "плану В", інакше "все це збіговисько буде поховано "планом С", автором якого буде український народ".

"Дуже сподіваємося на те, що Верховний головнокомандувач віддасть наказ армії навести лад та вимести з Донбасу всю цю нечисть", - резюмував командир.