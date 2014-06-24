Міністри країн НАТО мають намір створити фонд для підтримки України - ЗМІ

16:12, 24 червня 2014
Політика
0 0

Міністри закордонних справ країн НАТО мають намір оголосити про створення спільного фонду на підтримку оборонного потенціалу України.

НАТО має намір підтримати обороноздатність України / mil.gov.ua

Засідання міністрів відбудеться 24-25 червня в Брюсселі.

Джерело в штаб-квартирі НАТО повідомило «Радіо Свобода», що фонд створюється для зміцнення обороноздатності України в галузі логістики, командування і управління військами і в області кібернетичного захисту. Питання про постачання зброї і систем ведення вогню – не розглядаються.

Читайте такожРосія пропонує країнам Балтії дешевий газ в обмін на вихід з НАТО

Наразі немає встановлених термінів створення фонду, невизначені його розміри в грошовому еквіваленті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter