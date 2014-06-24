Міністри країн НАТО мають намір створити фонд для підтримки України - ЗМІ

Засідання міністрів відбудеться 24-25 червня в Брюсселі.

Джерело в штаб-квартирі НАТО повідомило «Радіо Свобода», що фонд створюється для зміцнення обороноздатності України в галузі логістики, командування і управління військами і в області кібернетичного захисту. Питання про постачання зброї і систем ведення вогню – не розглядаються.

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Наразі немає встановлених термінів створення фонду, невизначені його розміри в грошовому еквіваленті.