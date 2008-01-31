Криза партійних ідеологій зібрала політологів за круглий стіл

1 лютого о 13-00 розпочнеться круглий стіл на тему: «Криза партійних ідеологій в Україні». Учасники: Віктор Небоженко, Володимир Фесенко (Центр прикладних досліджень «Пента»), Денис Кирюхін (Центр політичних досліджень і конфліктології), Олексій Гарань (Школа політичної аналітики), Олександр Медвєдєв (Центр політичних цінностей), Віталій Кулік, Віталій Балу (Агентство моделювання ситуацій), Дмитро Видрін. Як особливий гість «Главреда» Art Kaufman (World Movement for Democracy). Модератор круглого столу Юрій Романенко («Главред-медиа», вул.. Стрітенська, 2/8).

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