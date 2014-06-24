Святогірськ прийняв близько 20 тисяч біженців з інших населених пунктів Донеччини
16:58, 24 червня 2014Політика
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Місто Святогірськ прийняло близько 20 тисяч біженців з інших населених пунктів Донеччини.
Святогірськ вже прийняв майже 20 тисяч переселенців
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
“На сьогоднішній день це місто може слугувати прикладом для інших міст, яким чином треба поводитись з тими людьми, які переселяються. З населенням у 5 тисяч Святогірськ вже прийняв майже 20 тисяч переселенців і ще 5-7 тисяч готовий прийняти додатково”, - сказав Шкіряк.
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Він зауважив, що місто приймає біженців, незважаючи на те, що знаходиться досить близько від Слов’янська - на відстані 12 км по прямій.
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