Кількість вимушених переселенців в Україні досягла 46 тисяч - ООН
17:59, 24 червня 2014Політика
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Кількість внутрішньо переміщених осіб на Україні досягла 46 100 осіб.
В Україні вже більше 46 тисяч переселенців - ООН / Фото: УНІАН
Як передає РІА Новости, про це заявив у вівторок помічник генерального секретаря всесвітньої організації з прав людини Іван Шимонович.
"За останні два тижні кількість внутрішньо переміщених осіб у країні подвоїлася з великомасштабною міграцією населення - приблизно 15 тисяч 200 осіб - у районах Донецька і Луганська", - повідомив Шимонович Раді Безпеки ООН відеозв'язком з Хорватії.
Читайте такожСвятогірськ прийняв близько 20 тисяч біженців з інших населених пунктів Донецької областіЗа його словами, "на 23 червня Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 46 тисяч 100 внутрішньо переміщених осіб, 11 500 осіб- з Криму та майже 34 600 - сходу".
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