Кількість вимушених переселенців в Україні досягла 46 тисяч - ООН

Як передає РІА Новости, про це заявив у вівторок помічник генерального секретаря всесвітньої організації з прав людини Іван Шимонович.

"За останні два тижні кількість внутрішньо переміщених осіб у країні подвоїлася з великомасштабною міграцією населення - приблизно 15 тисяч 200 осіб - у районах Донецька і Луганська", - повідомив Шимонович Раді Безпеки ООН відеозв'язком з Хорватії.

Читайте такожСвятогірськ прийняв близько 20 тисяч біженців з інших населених пунктів Донецької областіЗа його словами, "на 23 червня Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 46 тисяч 100 внутрішньо переміщених осіб, 11 500 осіб- з Криму та майже 34 600 - сходу".

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