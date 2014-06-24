Бойовики на блокпосту не пропускають у Дебальцеве машини з продуктами - ОДА

У м. Дебальцеве Донецької області на блокпосту терористи не пропускають в місто машини з продуктами.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що члени самопроголошеної «Донецької народної республіки» перешкоджають життєзабезпеченню населених пунктів - у Дебальцевому за межею міста на блокпосту вони не пропускають в місто машини підприємців з продуктами харчування.

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В ОДА також підкреслили, що в цілому ситуація в області залишається напруженою. Незважаючи на заходи по деескалації конфлікту, що вживаються владою, повного припинення стрілянини в регіоні не сталося: окремі спалахи насильства зафіксовані в Краматорську, Червоному Лимані, Слов'янську, Слов'янському районі.

У Слов'янську часткове припинення вогню не сприяло поновленню життєдіяльності міста: відсутнє електро- і водопостачання, не працюють магазини.

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У Шахтарському районі наступило відносне затишшя в населених пунктах на кордоні з Росією. Представники місцевих органів влади намагаються скористатися перервою в проведенні бойових дій для відновлення життєзабезпечення сіл і селищ: у Дмитрівку і Степанівку завозяться продукти першої необхідності, тривають роботи з відновлення електропостачання у Степанівці.