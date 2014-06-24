Австралія визнає право українських військових на збройну відповідь терористам

Про це заявив постійний представник Австралії при ООН Гері Куінлен, передає ТВі.

"Австралія розуміє, що Збройні сили України застосують силу для самозахисту. І мають на це право", – заявив він сьогодні на засіданні РБ ООН.

Читайте такожПід Слов'янському бойовики збили український вертоліт Мі-8, загинули 9 осіб

За його словами, інформація про збитий вертоліт є "поганою новиною".

Дипломат також закликав сторони забезпечити виконання перемир'я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під Слов'янськом терористи збили з ПЗРК український вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули 9 військовослужбовців, включаючи 3 членів екіпажу, що знаходилися на борту, повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Президент України увечері 24 червня під час зустрічі з керівниками силових структур віддав наказ без жодних коливань відкривати вогонь у відповідь.

Наголошується, що Порошенко не виключає, що режим припинення вогню може бути скасований достроково, зважаючи на постійне його порушення контрольованими зовні бойовиками.

Варто зазначити, що це вже другий український вертоліт, який був збитий терористами в районі гори Карачун.

29 травня при зльоті з гори Карачун терористи з ПЗРКзбили український вертоліт Мі-8, в якому перебував начальник Управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Тоді загинули 12 людей.