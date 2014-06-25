Порошенко пропонує в середу направити зміни до Конституції Венеціанській комісії

Як повідомила прес-служба глави держави, під час зустрічі він наголосив на важливості обговорення законодавчих ініціатив, які спрямовані на врегулювання ситуації на Донбасі.

За словами президента, більшість з пропозицій до законопроекту про зміни Конституції, які надійшли від парламентських фракцій і груп, було включено.

Читайте такожПорошенко сподівається, що проект Конституції передадуть до Венеціанської комісії на цьому тижні

"Ключовий елемент змін – децентралізація, яка буде сприяти збалансуванню влади в Україні. Тому пропоную завтра спрямувати узгоджений законопроект на розгляд Венеціанської Комісії", - зазначив Порошенко.

Він також наголосив на важливості ухвалення законопроекту про амністію та обговорення питання дострокових парламентських виборів.