Терористи зміцнюють позиції: У Краматорську - танки, у Слов'янську - підкріплення - ЗМІ

Про це "ОстроВу" повідомляють родичі десантників і місцеві жителі

Зокрема, за повідомленнями місцевих жителів з суботи в Краматорськ зайшли мінімум три танки, які ось уже дві ночі обстрілюють аеродром.

У той же час родичі десантників заявляють, що ситуація в підрозділі дуже складна. Десантники мають потребу в підкріпленні людьми і провізії, але після сьогоднішнього знищення українського вертольота терористами, вертолітники відмовляються летіти в дислокацію оточеній бойовиками частини. Більш того, за словами військовослужбовців, що командування АТО не приймає всерйоз їх інформацію про танки.

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Також краматорчани повідомляють, що сьогодні в місто приїжджав, який знаходиться в розшуку, Олег Царьов і про різке зростання кількості бойовиків в Краматорську. За їх словами, місто перетворюють у такий же форпост терористів, як Слов'янськ.

У свою чергу, оточеного (за запевненням штабу АТО) нашими військами Слов'янська повідомляють, що сьогодні в будівлю міської СБУ прибули з Донецька близько 50 бойовиків на білому Ікарусі без номерних знаків.