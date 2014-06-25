Оцінку Москві треба давати за її вчинками, а не за заявами – МЗС Литви

Про це міністр сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«По суті, і ми про це неодноразово заявляли, те, що відбувається на кордоні, деескалацією назвати не можна. На жаль, багаточисельні заяви російської сторони про відведення військ від кордонів, про охорону кордонів, щоб не допустити потік через кордон зброї та бойовиків чи готовність до діалогу, - всі ці зави не мають під собою ніякого підгрунтя. З цього треба робити висновки, що до заяв російського керівництва треба дуже обережно ставитися і в майбутньому», - сказав глава МЗС Литви.

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У цьому зв’язку він також навів як приклад заяву президента Росії Володимира Путіна на підтримку мирного плану президента України Петра Порошенка. «У то же час ми отримуємо інформацію про дії бойовиків. Можна припускати, що вони не керовані з одного центру і не виконують накази тих, хто веде переговори, але якщо до їх рук потрапляє важке озброєння, зенітні установки і навіть танки, то цього не можна не бачити. Це не можна купити в магазині на розі чи в супермаркеті, розуміло, що воно потрапляє із складів РФ, і я не думаю, що ці склади не охороняються, та будь-хто може там що завгодно взяти. Тому зв'язок очевидний. Після зустрічі в Нормандії (Порошенка та Путіна) були ілюзії, що буде покращення, але ми цього ще не бачимо», - констатував Лінкявічюс.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості ухвалення майбутнім самітом ЄС рішення щодо третьої фази санкцій проти Росії, міністр зазначив, що з цього приводу глави держав та урядів проведуть дискусію. «Якщо дивитися станом на сьогодні, а до п’ятниці не так далеко – нічого не видно. Дед-лайн давно пройшов, оскільки ще у березні було сказано, що якщо буде погіршення, будуть застосовані санкції, і їх треба застосовувати. Хоча деякі колеги вважають, що шанс для покращення ще є, і його треба використовувати», - сказав він.

При цьому Лінкявічюс не вважає, що рішення таки буде ухвалено, тому що «третя фаза дуже чутлива і має два кінця, адже це відобразиться і на державах ЄС». «Станом на сьогодні ще не вичерпані можливості другого етапу санкцій», - додав міністр.