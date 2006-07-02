Кияни відзначають День Дніпра

Сьогодні на набережній столиці біля пам`ятника засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву і Либіді, продовжиться святкування Дня Дніпра.

Як передає «5-й канал», традиційно це свято відзначають у першу суботу липня, саме у розпал купального сезону.

У програмі свята - регата, музичні та дитячі вистави і ярмарки декоративно-прикладного мистецтва. Усе заради того, щоб привернути увагу до екологічного стану річки, воду з якої п`ють 60% українців.

Крім того, на День Дніпра проводять конкурс краси. Найгарніші киянки демонструють одяг молодих дизайнерів, національні костюми та водять хороводи. Кращій з них дістанеться титул "Дніпровська русалонька-2006" і можливість вирушити у подорож по Дніпру.

Цього року День Дніпра організатори також поєднали зі святом Івана Купала, підготувавши особливе напівмістичне шоу за участю спеціально запрошеного шамана.

На святкування Дня Дніпра столична адміністрація виділила 200 тисяч гривень, ще стільки ж надали спонсори, сподіваючися, що принаймі цими днями відпочивальники не будуть забруднювати річку.