У мережі з'явився проект змін до Конституції від Порошенка

Про це повідомив депутат Олег Тягнибок у Facebook.

Читайте такожПорошенко сподівається, що проект Конституції передадуть до Венеціанської комісії на цьому тижні"Друзі, фракції ВО "Свобода" запропоновано до кінця дня подати пропозиції до проекту нової Конституції, розробленої Президентом України, яку буде надіслано на аналіз до Венеціанської комісії. Наші конституціоналісти і депутати працюють над пропозиціями від "Свободи". Закликаю і Вас у найкоротший термін висловити свої думки з цього приводу", - написав він.

Проект Закону про зміни до Конституції займає 11 сторінок.