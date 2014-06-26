На Донбасі створено новий антитерористичний підрозділ "Шахтарськ"

Про це в ефірі "Еспресо.TV" повідомив командир спецбатальйону Руслан Онищенко.

"Створено новий батальйон — підрозділ "Шахтарськ". Це не новий батальйон у певному сенсі. Він в собі об'єднав всіх охочих Донецької та Луганської областей, які ведуть боротьбу вже давно проти російської загрози", - зазначив Онищенко.

"Бійці "Шахтарська" з перших днів ведуть на території своїх областей боротьбу проти терористів. Просто тепер це легалізовано", - додав командир.

За його словами, Кремль використовував недалеких жителів Донбасу в своїх цілях, пообіцявши їм золоті гори.

"Дурнів легше зібрати, що робила Росія і робить. Зібрала всіх незадоволених, пообіцяла їм казкові умови життя. Але ми всі знаємо, що безкоштовного сиру в мишоловці не буває: для того, щоб добре жити, тобі потрібно вставати раніше і пізніше лягати", - пояснив Онищенко.