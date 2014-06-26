У Маріуполі біля прокуратури підняли український прапор
02:09, 26 червня 2014Політика
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Біля будівлі міської прокуратури у Маріуполі підняли національний прапор
У Маріуполі біля будівлі прокуратури підняли український прапор / 0629
Про це заявив сьогодні мер Маріуполя Юрій Хотлубей на прес-конференції, передає сайт 0629.
Окрім того, міський прокурор Сергій Резницький приступив до роботи в будівлі, яка в травні постраждала від пожежі.
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Нагадаємо, 1 травня український прапор біля прокуратури було замінено на прапор самопроголошеної республіки ДНР. Працівники прокуратури зняли його через кілька хвилин, однак впродовж місяця установа неодноразово зазнавала нападів терористів. А 11 травня будівлю було підпалено.
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