У Маріуполі біля прокуратури підняли український прапор

Про це заявив сьогодні мер Маріуполя Юрій Хотлубей на прес-конференції, передає сайт 0629.

Окрім того, міський прокурор Сергій Резницький приступив до роботи в будівлі, яка в травні постраждала від пожежі.

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Нагадаємо, 1 травня український прапор біля прокуратури було замінено на прапор самопроголошеної республіки ДНР. Працівники прокуратури зняли його через кілька хвилин, однак впродовж місяця установа неодноразово зазнавала нападів терористів. А 11 травня будівлю було підпалено.