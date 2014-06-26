Філатов: Батальйон "Дніпро" зараз контролює Маріуполь

Про це в інтерв'ю "Громадському ТБ" повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов, пише gordonua.com.

"Батальйон "Дніпро" до останнього часу тільки один раз залишав територію області. На виборах президента він забезпечував виборчі дільниці в чотирьох районах (Донецької області. - ГОРДОН) - у Великій Новосілці, Красноармійську, Добропіллі та Олександрівському районі", - сказав Філатов.

Він також нагадав, що батальйон "Дніпро" є спецбатальоном, який підпорядковується МВС, він озброєний і екіпірований відповідним чином.

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Крім того, заступник голови Дніпропетровської ОДА розповів про те, де перебуває батальйон зараз.

"Зараз батальйон "Дніпро" вдруге переміщено, він займається Маріуполем, де разом з батальйоном "Азов" організовує патрулювання і де спільно з Національною гвардією вони всю цю компанію виштовхали", - повідомив Філатов.

Він також попросив журналістів розрізняти різні формування, щоб не допускати грубих помилок у висвітленні подій, пов'язаних з антитерористичною операцією.

"Зараз створено величезну кількість різних воєнізованих утворень. Журналісти, наприклад, часто не розуміють різниці між спецбатальонами міліції та батальйонами тероборони або батальйонами Нацгвардії", - нагадав Філатов.