В Одесі 100 осіб евакуювали з будівлі апеляційного суду через неправдиве повідомлення про мінування

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 25 червня надійшло повідомлення від невідомого про те, що на вулиці Софіївській, 19, в адміністративній будівлі суду закладено вибуховий пристрій.

Приміщення і територію суду було обстежено фахівцями вибухотехнічної служби. В результаті ніяких вибухових пристроїв і вибухонебезпечних речовин не виявлено.Читайте такожУ Харкові через неправдиве повідомлення про мінування заводу шампанських вин евакуйовано 100 осіб

«Під час перевірки вказаної інформації правоохоронцями було вжито всіх першочергових необхідних заходів для забезпечення безпеки людей. З адмінбудівлі суду було евакуйовано близько 100 громадян і працівників Феміди», - повідомили у відділі.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і порушення кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Згідно із санкціями вказаної статті правопорушникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до шести років.Читайте такожВ Одесі інформація про мінування аеропорту виявилася хибною

Правоохороці вживають заходів, спрямованих на встановлення особи телефонного хулігана для притягання його до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, учора також в Харкові невідомий «замінував» апеляційний суд.