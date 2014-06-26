"ЛНР" подякували Зюганову за гуманітарну допомогу і фінансову підтримку

Про це йдеться в документі, який з'явився на сайті луганських бойовиків, повідомляє ТСН.ua.

Крім того, терористи виклали відеозвернення самопроголошеного прем'єр-міністра незаконної ЛНР Василя Нікітіна до Зюганова.

Нагадаємо, в Україні за фінансування сепаратизму садитимуть за грати на п'ять років.

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Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так звані «референдуми» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

18 травня в Луганську представники так званої «ЛНР» провели «перші республіканські збори».

На заході було прийнято «конституцію Луганської народної республіки» як тимчасовий закон самопроголошеної республіки.

Також на зборах було обрано «главу» ЛНР. Ним став Валерій Болотов, який приніс присягу на вірність ЛНР.

«Головою» республіканських зборів «Луганської народної республіки» обрано Нікітіна, якого пізніше призначили і «главою уряду ЛНР».