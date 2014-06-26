Турчинов назвав Путіна "трагедією Росії"

Про це сказав голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Новое время", повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

"Ви питаєте мене, хто такий Путін? Путін - це трагедія Росії. Не хочу бути пророком, але нинішній власник Кремля впевнено веде Російську Федерацію до сумного, жахливого кінця", - заявив Турчинов.

Говорячи про агресію Російської Федерації і окупацію Криму, Турчинов висловив думку, що "російські аналітики були впевнені, що влада в Україні в таких умовах не зможе протриматися і тижня - армії немає, силові структури деморалізовані, економіка повністю зруйнована".

Читайте такожДозвіл Путіну на агресію зміцнив авторитет Росії в Азії та Африці - депутат Ради Федерації"У Кремлі вважали, що ось-ось країну накриє безлад, і на тлі розрухи і хаосу російські війська увійдуть до Києва, без будь-якого опору", - сказав він.

"Усвідомивши, що час для прямого вторгнення упущено і Україна зможе себе захистити, Москва змінила стратегію. Почалася масштабна спроба дестабілізувати ситуацію на південному сході країни", - зазначив Турчинов.