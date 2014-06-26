Союз "ЛНР" і "ДНР" очолив оголошений в розшук Олег Царьов

Як повідомляє сайт самопроголошеної «ЛНР», про це повідомив Царьов на прес-конференції в Луганську.

За словами народного депутата, він і ще 5 керівників «ЛНР» і «ДНР» створили Союз народних республік і ввійшли до тимчасової ради даного органу.

«Рада Союзу народних республік (Болотов, Карякін, Царьов, Губарєв, Пушилін і Бородай) розробила проект Конституції. Тут 20 статей. Необхідно створити Парламент Союзу народних республік. Він формується так: третина з представників обох республік, решта з депутатів місцевих рад, трудових колективів підприємств, установ й інших організацій. Парламент складається із 60 депутатів: 30 депутатів - від Донецького парламенту і 30 - від Луганського», - відзначив Царьов.

Він додав, що Союз розширюватиметься.

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«Нам дуже подобається назва Новоросія, але вона дуже велика для двох республік. Коли до нас приєднаються інші регіони південного сходу, то Союз народних республік, можливо, повернеться до цієї назви», - сказав народний депутат.

Царьов також не виключає можливості мирних переговорів з київською владою.

«На жодні компроміси з київською владою ми не йшли, і переговори ні до чого особливого не привели. Перемир'я не дотримується, але ми сподіваємося, що вдасться вийти на переговори, аби термін перемир'я було продовжено. Але винятково на умовах, яких хоче народ "ЛНР" і "ДНР", аби наші інтереси ніде не постраждали», - відзначив керівник "СНР".

Царьов також повідомив, що нині складне фінансове становище і в "ЛНР", і в "ДНР", тому потрібно створювати Нацбанк.

«Казначейство не працює, тому потрібно створювати Національний банк і брати управління на себе. Нацбанк краще робити спільний для двох республік. У бюджеті України скоро грошей не буде взагалі. Не платитимуться насамперед гроші в "ДНР" і "ЛНР" з Києва. Тому ми поспішаємо із створенням Нацбанку, аби всі гроші залишалися у нас. Ми запустимо всі бюджетоутворюючі підприємства, і їх податків вистачить для пенсій і соцвиплат. А комунальні послуги залишаються тут», - відзначив нардеп.

Він додав, що в першу чергу, Союз вирішуватиме питання економіки, митні завдання, податкові, єдиної оборонної промисловості.