Близько 80% громадян підтримують унітарність із децентралізацією влади – опитування

По це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 червня 2014 року.

Згідно з даними дослідження, у випадку проведення референдуму стосовно територіально-політичного устрою України, 78,5% усіх опитаних (або 81,9% тих, хто збирається взяти участь у референдумі) проголосували б за унітарну державу, де мають відбутися децентралізація влади та істотне розширення повноважень місцевих органів влади в економічній, соціальній та гуманітарній сферах.

За федеративний устрій у державі мають намір проголосувати відповідно 12,3% і 11,6% опитаних.

Частка тих, хто виступає за унітарний устрій держави, зросла, порівняно з кінцем березня-початком квітня 2014 р., коли проводилося аналогічне опитування, – тоді вона становила 69,3% серед усіх опитаних.

Частка тих, хто виступає за федеративний устрій, зменшилася з 16,7% до 12,3%.

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За унітарну державу (за умови децентралізації влади) виступає більшість жителів усіх регіонів (від 95% - на заході країни до 63% - на сході).

Загалом у ході дослідження було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.