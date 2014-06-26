Порошенко - ПАРЄ: Європа має створити нову модель збереження миру після агресії РФ
Президент України Петро Порошенко вважає, що Європі слід створити нову модель збереження миру з огляду на агресію Росії проти Грузії та України.
Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.
"Післявоєнна модель була зруйнована, і зараз на наші з вами плечі лягає відповідальність за створення нової моделі", - сказав він.
Читайте такожПорошенко: Мирний план запрацює лише за підтримки Росії «Події в Україні формують нову Європу, і ця нова Європа буде єдиною або розколотою, стабільною або крихкою. Майбутнє Європи та її дух залежать від того, як буде врегульований конфлікт в Україні – на основі міжнародного права, законності, або на основі права сильного», - наголосив Порошенко.
Він зауважив, що потрясіння в Україні почалися після того, як українці не захотіли позбутися демократії та європейського вибору, і ці потрясіння ще тривають, оскільки «хтось вирішив покарати Україну за цей вибір».
Президент вважає,що ці сили зупиняться, коли здоровий глузд та європейські цінності візьмуть гору над агресією.
«Допоможіть нам у цьому, і завтрашня Європа буде єдина, стабільна, морально сильна», - наголосив він.