У Слов'янську через дії бойовиків може підвищитися рівень радіації - РНБО
16:18, 26 червня 2014Політика
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У Слов'янську через розгерметизацію бойовиками установки з радоном можливе підвищення радіаційного фону.
REUTERS
У Слов'янську бойовики захопили санаторій “Ювілейний”, внаслідок їхніх дій сталася розгерметизація установки з радоном, що може спричинити підвищення радіаційного фону.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій вживають заходів із запобігання негативних наслідків впливу радону на навколишнє середовище.
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