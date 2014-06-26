Терористи на Донбасі розстрілюють своїх за спроби скласти зброю - МВС
У МВС України заявляють про готовність частини бойовиків на сході країни скласти зброю, проте терористи розстрілюють за такі спроби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк сьогодні на брифінгу в Києві.
"Є інформація, що частина бойовиків готові скласти зброю... Є інформація, що керівники терористичних груп під страхом смерті відстежують ці речі", – сказав Шкіряк.
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Він підкреслив, що лідери незаконних озброєних формувань під загрозою розстрілу безпосередньо на місці намагаються присікти такі спроби тих, хто сьогодні готовий скласти зброю.
При цьому Шкіряк повідомив: "Є випадки безпосередньо розстрілу".
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в РНБО України повідомили про обстріл російськими прикордонниками «Газелі» з бойовиками, які поверталися до Росії.
За словами спікера інформцентру РНБО Андрія Лисенка, “жоден із них живим з автомобіля не вийшов. Скільки їх було – невідомо”.