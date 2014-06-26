Терористи на Донбасі розстрілюють своїх за спроби скласти зброю - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк сьогодні на брифінгу в Києві.

"Є інформація, що частина бойовиків готові скласти зброю... Є інформація, що керівники терористичних груп під страхом смерті відстежують ці речі", – сказав Шкіряк.

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Він підкреслив, що лідери незаконних озброєних формувань під загрозою розстрілу безпосередньо на місці намагаються присікти такі спроби тих, хто сьогодні готовий скласти зброю.

При цьому Шкіряк повідомив: "Є випадки безпосередньо розстрілу".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в РНБО України повідомили про обстріл російськими прикордонниками «Газелі» з бойовиками, які поверталися до Росії.

За словами спікера інформцентру РНБО Андрія Лисенка, “жоден із них живим з автомобіля не вийшов. Скільки їх було – невідомо”.