В Одесі проведуть спецпоказ фільму "Гамер" викраденого ФСБ режисера Сенцова

Як повідомив УНІАН представник українського кінодистрибутора Артхаус Трафік в Одесі Олег Мельничук, 29 червня в кінозалі U-cinema компанія проведе спеціальний показ на підтримку Сенцова.

Цим показом організатори хочуть привернути увагу «до цієї волаючої ситуації з арештом ФСБ українського кінорежисера». Крім того, всі кошти від продажу квитків передадуть родичам Сенцова на оплату його адвоката і як допомогу на утримання двох неповнолітніх дітей, яких він самостійно виховує.

«Гамер» - дебютний фільм Сенцова - був представлений на Роттердамському кінофестивалі, одержав приз Гільдії кінознавців і кінокритиків на фестивалі «Дух вогню» в Ханти-Мансійську, був удостоєний спеціального диплома журі на 3-му Одеському міжнародному кінофестивалі.

Читайте такожАльмодовар, Зануссі та інші відомі кінорежисери закликають Путіна гарантувати безпеку СенцоваУ липні 2013 року Сенцов приступив до зйомок свого нового фільму «Носоріг», про дітей 1990-х. Цей проект кримінальної драми виграв в пітчингу проектів і одержав головний приз — 25 тис. грн.

«Але творчим планам не судилося реалізуватись. Під час Майдану Олег Сенцов став одним з його активних учасників. Їздив до свого рідного Сімферополя, брав активну участь у мітингах за єдність країни, відвозив продукти в блоковані російською армією українські частини...», - розповіли організатори.

Як повідомляв УНІАН, кінорежисера Олега Сенцова 11 травня в Сімферополі затримали співробітники ФСБ. Згодом його було доправлено до московської в'язниці «Лефортово».

28 травня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що 27 травня українська сторона одержала від РФ ноту, в якій стисло інформується, що українці підозрюються в організації терористичної діяльності, підготовці злочинів, незаконному придбанні і носінні зброї. Він наголосив, що Україна вимагає звільнити своїх громадян, оскільки злочини, які їм інкримінуються, є “абсолютним абсурдом”.

Перебийніс заявив, що Консульський відділ Посольства України в РФ направив додатковий запит ФСБ Росії про надання дозволу на зустріч Сенцова і ще двох затриманих українців з консульським працівником.