До моргу на Луганщині доставлено 4 трупи невідомих чоловіків у камуфляжі

17:24, 26 червня 2014
Політика
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У селищі Металіст Слов‘яносребського району Луганської області до моргу доставлено 4 трупи невідомих чоловіків у камуфляжній формі.

На Луганщині морг прийняв 4 трупи

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 25 червня до бюро судмедекспертизи із селища Металіст доставлено чотири трупи (деякі у гнильному стані) невідомих чоловіків у камуфляжній формі. У двох – множинні вогнепальні поранення, у одного – поранення і відсутність нижніх кінцівок, четвертий труп – обгорілий, відсутні кінцівки.

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Дані факти зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 115 КК України (умисне вбивство).

Здійснюються заходи для встановлення осіб загиблих.

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