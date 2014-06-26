До моргу на Луганщині доставлено 4 трупи невідомих чоловіків у камуфляжі
17:24, 26 червня 2014Політика
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У селищі Металіст Слов‘яносребського району Луганської області до моргу доставлено 4 трупи невідомих чоловіків у камуфляжній формі.
На Луганщині морг прийняв 4 трупи
Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 25 червня до бюро судмедекспертизи із селища Металіст доставлено чотири трупи (деякі у гнильному стані) невідомих чоловіків у камуфляжній формі. У двох – множинні вогнепальні поранення, у одного – поранення і відсутність нижніх кінцівок, четвертий труп – обгорілий, відсутні кінцівки.
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Дані факти зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 115 КК України (умисне вбивство).
Здійснюються заходи для встановлення осіб загиблих.
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