Уряд призначив нових заступників двох міністрів

Кабінет міністрів України призначив Андрія Гевка заступником міністра освіти і науки, а Валерія Ярошенка заступником міністра соціальної політики.

Відповідні розпорядження № 599-р та № 600-р від 25 червня опубліковані на Урядовому порталі. "Призначити Гевка Андрія Євгеновича заступником міністра освіти і науки України", - йдеться в документі. Читайте такожКабмін визнав витрати подвійного призначення Іншим указом Кабмін призначив Ярошенка Валерія Станіславовича заступником міністра соціальної політики України.

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