Уряд призначив нових заступників двох міністрів
19:05, 26 червня 2014Політика
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Кабінет міністрів України призначив Андрія Гевка заступником міністра освіти і науки, а Валерія Ярошенка заступником міністра соціальної політики.
Уряд призначив нових заступників міністрам соцполітики і освіти
Відповідні розпорядження № 599-р та № 600-р від 25 червня опубліковані на Урядовому порталі.
"Призначити Гевка Андрія Євгеновича заступником міністра освіти і науки України", - йдеться в документі.
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Іншим указом Кабмін призначив Ярошенка Валерія Станіславовича заступником міністра соціальної політики України.
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