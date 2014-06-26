Штурм терористами військової частини у Донецьку завершено, йдуть переговори

Про це «ОстроВу» повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю і ЗМІ Управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС.

Читайте такожУ Донецьку бойовики штурмують військову частину: чутні вибухи та постріли

«Штурм припинений. Припинено стрілянину. Почалися переговори між представниками «Кальміусу» і керівництвом військової частини», - повідомили у відділі.

«Постраждалих в результаті стрілянини немає», - уточнили у внутрішніх військах.

Також у відділі повідомили, що штурм почався через те, що військова частина відмовилася покидати військове містечко і здавати його угрупованню «Кальміус».

Під час стрілянини представники «Кальміуса» застосовували крупнокаліберну стрілецьку зброю. У відповідь військова частина зробила попереджувальні постріли.