Штурм терористами військової частини у Донецьку завершено, йдуть переговори
Між керівництвом військової частини внутрішніх військ у Донецьку і угрупуванням «Кальміус», які штурмували сьогодні ввечері дану частину, почалися переговори.
Про це «ОстроВу» повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю і ЗМІ Управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС.
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«Штурм припинений. Припинено стрілянину. Почалися переговори між представниками «Кальміусу» і керівництвом військової частини», - повідомили у відділі.
«Постраждалих в результаті стрілянини немає», - уточнили у внутрішніх військах.
Також у відділі повідомили, що штурм почався через те, що військова частина відмовилася покидати військове містечко і здавати його угрупованню «Кальміус».
Під час стрілянини представники «Кальміуса» застосовували крупнокаліберну стрілецьку зброю. У відповідь військова частина зробила попереджувальні постріли.