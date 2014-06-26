Терористи з мінометів обстріляли військову частину у Донецьку

Як повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Нацгвардії, наразі ведеться запеклий бій.

Як відомо, озброєне угрупування "Кальміус" у четвер ввечері оточило військову частину 3004 Національної гвардії України, що дислокується в Донецьку та почало її штурм. Внаслідок штурму поранено 5 проросійських бойовиків.

Пізніше штурм припинився і почалися переговори між керівництвом частини та озброєними нападниками.

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20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та Прикордонної служби.

23 червня після переговорів за участі представника України, Росії та терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" бойовики заявили, що погоджуються на перемир'я до 27 червня.

У вівторок під Слов'янськом біля гори Карачун терористи збили український військовий вертоліт Мі-8. 9 осіб загинули. Також бойовики напали на опорний пункт АТО і вбили 2 військових, ще 3 поранили.

24 червня Порошенко віддав українським військовим наказ без жодних коливань відкривати вогонь у відповідь на напади терористів, у зв'язку з тим, що бойовики продовжили нападати.