Під Слов'янськом українські військові відбили атаку терористів, загинув один солдат
95-та аеромобільна бригада та 1-й батальйон Національної гвардії відбили танкову атаку російських найманців під Слов'янськом.
Про це повідомляє Цензор.Нет, посилаючись на свої джерела в штабі Нацгвардії.
Як стало відомо, група до 8 російських танків, БМД і БТР здійснила напад на 1-й блок-пост. Супротивник відкрив масований вогонь по позиціях українських вояків, під прикриттям якого одна з бронемашин протаранила барикаду. Наші бійці розосередилися.
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Один з кадрових офіцерів 1-го батальйону вразив російський танк пострілом з РПГ-22. Атака терористів відбита. Запекла перестрілка під Слов'янськом триває.
Джерело підтвердило загибель одного з українських військовослужбовців. За повідомленням прес-служби Національної гвардії, двоє бійців поранені. Втрати терористів поки що невідомі.
Раніше, Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook поінформував, що наші бійці зуміли підірвати танк терористів.