У Краматорську терористи знищили блокпост силовиків: є загиблі та поранені

За інформацією, вчора ввечері терористи з танками знищили вщент перший блокпост силовиків, розташований на Рибхозі, передає ТСН.

Вцілілі вояки відступили до блокпосту біля Комбікормового заводу, щоб там закріпитися.

Віськовослужбовці, які нині знаходяться на передовій, телефоном повідомили, що внаслідок масованого обстрілу на боці силовиків більше десяти вбитих та поранених, але ця інформація поки що не підтверджена.

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Стосовно восьмого блокпосту, де протягом дня також тривали перестрілки, там поки без ексцесів, але хлопці переживають, бо з боку Слов'янська на них теж наведені дула двох танків.

Солдати не передовій переконані - якщо почнеться обстріл та не буде підтримки, кількість жертв може бути значною.