У Брюсселі триває саміт, на якому Україна підписала асоціацію з ЄС (онлайн-трансляція)

Основна частина саміту в Брюсселі розпочалася сьогодні вранці, 27 червня, - лідери ЄС почали з'їжджатися до будівлі Ради ЄС, відомої під назвою Юстус Ліпсіус (Justus Lipsius, видатний бельгійський філолог та гуманіст 16-го століття - прим. УНІАН) з 8 години ранку.

Початок саміту заплановано на 9 годину підписанням угод. Згідно заявленого порядку денного, першою буде підписано Угоду про асоціацію з Грузією, потім - з Молдовою та третьою буде завершено підписання Угоди про асоціацію з Україною в цілому.

Після цієї церемонії підписання саміт продовжить свою роботу в режимі робочої сесії та завершиться робочим ланчем.

Станом на 10.40 розпочалась церемонія підписання угод про асоціацію України, Грузії та Республіки Молдова з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН, на початку церемонії президент Ради ЄС Герман ван Ромпей привітав президента України Петра Порошенка, президента Грузії Георгія Маргвелашвілі та прем'єр-міністра Молдови Юрія Лянке.

Ромпей назвав сьогоднішній день історичним не лише для цих трьох країн, але й для Європейського Союзу.

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Нагадаємо, дводенний саміт ЄС (26-27 червня), на якому буде підписана в цілому Угода про асоціацію з Україною та угоди з Грузією і Молдовою, почався вчора, 26 червня, у другій половині дня з церемонії, присвяченій сторіччю початку Першої світової війни.

Перед обідом учасники саміту заслухали президента України Петра Порошенка. Він докладно розповів про ситуацію в країні та оцінив положення на сході України. Це було необхідно, оскільки від розвитку подій в Україні найближчими днями та годинами залежить, чи буде у Брюсселі прийнято рішення про перехід до третьої стадії санкцій проти Росії. Мова при цьому йде про фактичне економічне або фінансове ембарго.

21 березня Україна та Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію. Угода передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.

У разі ратифікації угоди Верховною Радою України у короткі терміни документ може тимчасово імплементований без того, щоб очікувати на ратифікацію всіма 27 членами ЄС, що може зайняти декілька років.

Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада 2013 року. За тиждень до підписання український уряд призупинив процес євроінтеграції. Це спричинило масові акції протесту в Україні, які завершились усуненням від влади президента Віктора Януковича.