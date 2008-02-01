Балога пішов би у київські мери, якби не кулаки Кличка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що питання про перевибори мера Києва – виключна компетенція коаліції.

В інтерв’ю газеті “Україна молода” (№021 від 1 лютого 2008 року) він нагадав, що до зобов’язань коаліції входить ухвалення 12 законопроектів, “серед яких є «київський».

Водночас керівник СП назвав неетичними заяви мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що начебто Президент України йому пообіцяв, що дострокових виборів міського голови у Києві не буде.

“Це щонайменше неетично з боку будь–якого градоначальника - казати, що Президент щось пообіцяв. Президент ніколи нікому нічого не «обіцяє», - сказав В.БАЛОГА.

На запитання, чи має він намір сам балотуватися на посаду Київського міського голови, В.БАЛОГА відповів: “Та я б не проти стати мером столиці, але тут стільки бажаючих... Ще наживу собі зайвих ворогів. Прийде КЛИЧКО... Сила удару в нього знаєте яка!”.