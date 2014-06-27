ГПУ проводить розслідування за фактами незаконного продажу американських сухпайків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, за дорученням ГПУ Міністерство внутрішніх справ України провело перевірку інформації про реалізацію через Інтернет сухих пайків, отриманих Україною як гуманітарна допомога від США в рамках міжнародного співробітництва. За результатами цієї перевірки встановлено три таких факти.Читайте такожПрокуратура вивчає забезпечення продуктами та використання у військових частинах сухпайків

Так, у Миколаївській області задокументовано факт реалізації громадянином 45 комплектів сухпайків, які він придбав у начальника продовольчого складу однієї з військових частин. Відомості за вказаним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 198 Кримінального кодексу України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).

В Одеській області встановлено факт реалізації приватним підприємцем 5 упаковок сухих пайків американського виробництва (МRЕ), придбаних ним за 3 тис. грн (600 грн за упаковку) у військових, які направлялися на полігон у Миколаївську область.Читайте такожУ зону АТО щодоби відправляють понад 2,5 тисяч сухпайків - Міноборони

Крім того, Головним слідчим управлінням МВС України внесено відомості в ЄРДР за фактом розкрадання службовими особами Міністерства оборони за попередньою змовою з працівниками ТОВ „Воєнторг ДіСі" комплектів сухих пайків за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).