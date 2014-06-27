Експерти готують план з розвитку і модернізації інформаційної інфраструктури України

До групи увійшли профільні фахівці з питань IT-технологій, громадські діячі та журналісти. На даний момент група існує як спільнота в соціальній мережі Facebook.

Низка подій останніх місяців продемонстрували неготовність державних структур протистояти кіберзлочинцям. Хакерська атака на ЦВК мало не зірвала президентські вибори в Україні. А впливове видання The Financial Times написало про поширення російських вірусів, які є просунутими інструментами шпигунства або навіть дистанційного керування IТ-системами. Активну діяльність продовжує співтовариство КіберБеркут, яке відкрито заявляє про свою протиправну діяльність, що полягає в цифровому вандалізмі.

У зв'язку з цими подіями ряд активістів, серед яких Олександр Ольшанський - президент Mirohost, Олег Пилипенко - головний редактор видання PCWeek, Олег Сич - керівник проекту Zilly, Ілля Головацький - фахівець з кібербезпеки, створили ініціативну групу, завдання якої привернути увагу громадськості до проблем уразливості українського інформаційного простору.

На думку Олександра Ольшанського, президента холдингу Internet Invest Group, «Держава повинна приділяти набагато більше уваги напрямку інформаційної безпеки. Активна інформатизація систем державного управління та «цифровізація» українського суспільства веде до все більших ризиків кібернападів. Але тут треба розуміти, що держава може взяти в союзники лише громадян і приватний бізнес, оскільки всі компетенції знаходяться в приватних компаніях. Тому вихід лежить у пошуку справжнього порозуміння держави з бізнесом. Без цього будь-які інвестиції у безпеку будуть абсолютно марними. Крім того, основними «робочими» органами у боротьбі мають стати саме приватні компанії. А СБУ і МВС скоріше повинні виконувати роль деяких координуючих органів».

В Україні надто довго не звертали увагу і відмахувалися від прихованих загроз. Однак деякі кроки у напрямку захисту інформаційного та кіберпростору все ж були зроблені: введення в дію рішення РНБО про інформаційну безпеку країни (опрацювання питання створення національних антивіруса і операційної системи), активізація публічної діяльності CERT-UA (спеціалізованого структурного підрозділу Державного центру захисту інформаційно-телекомунікаційних систем при Держспецзв'язку), локальні затримання хакерів, які виконували DDoS-атаки на сайти держорганів. Експерти вважають, що цих зусиль недостатньо, тому що паралельно з військовими діями традиційним способом ворог веде приховану кібервійну. Цей вид агресії здатний спровокувати порушення в управлінні державою, обурення в суспільстві з подальшою ескалацією насильства та інші негативні наслідки.