До 30 червня Євросоюз очікує на конкретні дії щодо вирішення кризи в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених на саміті.

«Європейська рада нагадує, що Європейська комісія, Зовнішня служба ЄС та держави-члени проводять підготовчі роботи щодо можливих адресних заходів, відповідний запит про які був зроблений у березні, з тим, щоб можна було здійснити подальші кроки в разі, коли цього будуть вимагати події у східній Україні. У зв’язку з цим Рада очікує, що до 30 червня будуть зроблені наступні кроки: буде досягнуто угоди щодо версифікаційного механізму ОБСЄ стосовно припинення вогню та ефективного контролю за кордонами», - сказано у висновках.

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Серед інших заходів також ідеться про повернення Україні трьох пропускних пунктів на кордоні – «Ізваріне», «Должанський» та «Червонопартизанськ», звільнення заручників, початок переговорів щодо імплементації мирного плану президента України Петра Порошенка.

Рада ЄС також підтверджує політику невизнання анексії Росією Криму та «вітає роботу, виконану Єврокомісією в цілях здійснення цієї політики та рішення заборонити імпорт товарів з Криму і Севастополя, що не мають українського сертифіката».