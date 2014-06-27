Депутатам пропонують "виконати громадянський обов'язок" і на місяць відправитися в зону АТО

Народні депутати із групи ”Суверенна європейська Україна” Володимир Литвин, Ігор Єремеєв та Ярослав Москаленко зареєстрували у Верховній Раді проект постанови «Про призов народних депутатів України на збори військовозобов’язаних» (№4192).

Про це йдеться на сайті парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Суверенної європейської України», ініціатори проекту пропонують провести як виняток до статті 29 Закону України ”Про статус народного депутата України” та статті 30 Закону України ”Про військовий обов`язок і військову службу” збори військовозобов’язаних народних депутатів України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі.

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Проектом постанови пропонується організувати призов народних депутатів України на збори та їх проведення з 21 липня 2014 року до 21 серпня 2014 року; забезпечити призваних на збори народних депутатів України зброєю та боєприпасами відповідно до військових посад.

Крім того, депутати пропонують забезпечити негайне відрядження призваних на збори народних депутатів України у разі проведення позачергової сесії Верховної Ради України до місця, визначеного відповідно до частини четвертої статті 11 Регламенту Верховної Ради України.

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Також в документі пропонується народним депутатам, які призиваються на збори, забезпечити себе військовою формою одягу та спорядженням, зокрема, засобами індивідуального захисту, за власний рахунок.

Як підкреслюють уповноважені депутатської групи ”Суверенна європейська Україна” Єремеєв і Москаленко, які неодноразово були в зоні АТО: «Кожен депутат, який насправді є народним, повинен виконати громадянський обов`язок і зараз бути на передовій пліч-о-пліч з нашими захисниками».