ВАСУ відкрив провадження по легітимності призначення Яценюка прем'єром

Як передає кореспондент УНІАН, ВАСУ відкрив провадження за адміністративною справою №800/324/14 за позовом позафракційного депутата Романа Стаднийчука.

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У позові депутат просить визнати протиправними дії парламенту щодо створення коаліції. Крім того, міститься прохання визнати незаконним і скасувати постанову Ради про призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром, а також визнати незаконним і скасувати постанову про формування складу Кабінету міністрів.

На думку Романа Стаднийчука, створення коаліції, призначення прем'єра і формування Кабміну пройшло з порушенням норм Конституції.

Крім того посилаючись на регламент Верховної Ради і Конституції, депутат підкреслює, що відсутні законні підстави щодо створення коаліції депутатських фракцій. "Згідно зі ст. 19 і 83 Конституції, народні депутати не наділені повноваженнями щодо створення коаліції у Верховній Раді", - сказано в позові.