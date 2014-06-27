Російським ЗМІ дали завдання представляти біженцями українців, які їдуть до рідних у РФ - РНБО

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявляють, що російським ЗМІ дано вказівку представляти та формувати картинку про те, що жителі Донецької та Луганської областей України, які їдуть до родичів на територію Росії як біженці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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“За наявною інформацією, українців, які прибувають зі східних областей до родичів у РФ російським ЗМІ дано завдання формувати картинку про них як біженців, які прибувають зі сходу”, - сказав Лисенко.