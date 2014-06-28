Росія пропонує створити на базі ОБСЄ контактну групу по Україні
Росія пропонує створити на базі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) контактну групу по Україні.
Про це заявив голова російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Пушков, повідомляє Радіо «Свобода».
«Значною мірою діалог буде зосереджений навколо України. Наша головна ідея – це пропозиція щодо створення міжнародної парламентської контактної групи щодо України», – сказав Пушков.
За його словами, така група могла б провести декілька засідань і підготувати доповідь про те, як на парламентському рівні спробувати посприяти виходу з кризи.
«Багато що залежатиме від української сторони, наскільки вона буде схильна працювати в такій групі, наскільки вона бачить у цьому сенс», – сказав Пушков.
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У ніч на 27 червня бойовики вже звільнили чотирьох спостерігачів місії ОБСЄ.