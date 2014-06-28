Росія пропонує створити на базі ОБСЄ контактну групу по Україні

Про це заявив голова російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Пушков, повідомляє Радіо «Свобода».

«Значною мірою діалог буде зосереджений навколо України. Наша головна ідея – це пропозиція щодо створення міжнародної парламентської контактної групи щодо України», – сказав Пушков.

За його словами, така група могла б провести декілька засідань і підготувати доповідь про те, як на парламентському рівні спробувати посприяти виходу з кризи.

«Багато що залежатиме від української сторони, наскільки вона буде схильна працювати в такій групі, наскільки вона бачить у цьому сенс», – сказав Пушков.

Читайте такожРПЦ повідомляє, що спостерігачів ОБСЄ звільнили на прохання Патріарха Кирила

Сьогодні в столиці Азербайджану Баку стартує чергова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, захід триватиме до 2 липня. Одне з ключових питань для обговорення – українське.

Нині в полоні бойовиків на сході України перебуває четверо спостерігачів Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ, яких сепаратисти обіцяють звільнити.

У ніч на 27 червня бойовики вже звільнили чотирьох спостерігачів місії ОБСЄ.