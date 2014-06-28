Президент поклав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику

З нагоди Дня Конституції України Президент України Петро Порошенко поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.

Як повідомляє прес-служба президента, в урочистій церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Олександр Турчинов, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, перший та другий президенти незалежної України Леонід Кравчук та Леонід Кучма, голова Київської міської державної адміністрації, Київський міський голова Віталій Кличко, члени уряду, народні депутати, представники громадськості. Читайте такожУкраїна сьогодні відзначає День Конституції

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