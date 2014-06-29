Управління інформаційної безпеки Нацгвардії очолив Юрій Стець
18:16, 29 червня 2014Політика
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У складі Національної гвардії України створено Управління інформаційної безпеки. Керівником управління призначено Юрія Стеця.
Юрій Стець (ліворуч) очолив Управління інформбезпеки Нацгвардії / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сайті Національної гвардії України.
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Як зазначається в повідомленні, «інформаційні потоки та комунікації, взаємодія та оперативне управління інформаційними потоками в режимі бойової обстановки, обробка та інтерпретація інформації, що надходить для вироблення оперативних управлінських рішень - не повний перелік відкритих функцій створеного Управління».
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