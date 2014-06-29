Коломойський "агресивно" виступає за призначення Медведчука губернатором Донбасу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор 1 +1 Медіа Олександр Ткаченко, посилаючись на телефонну розмову з керівником Дніпропетровщини, інформує сайт ТСН.

”Не можу не поділитися реакцією вдячних читачів на мій вчорашній блог про Медведчука. Точніше одного. Дзвонить мені сьогодні губернатор Дніпропетровщини з претензією – мовляв, це я у нього вкрав ідею призначення Медведчука губернатором Донбасу. Мало того, каже мені І.Коломойський: ”я не просто за призначення Медведчука губернатором Донецької та Луганської областей - я агресивно зараз за це виступаю”.

За словами Коломойського, які переказує Ткаченко, вожді сепаратистів повинні погодитися з призначенням, тому що інакше це буде з їхнього боку демаршем по відношенню до Путіна, кумом якого є Медведчук.

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”Далі губернатор Дніпропетровщини у властивій тільки йому невимушеній манері пояснив, що вже точно Медведчука ”гудіти ” за прикладом Ахметова не буде, тим більше, що останній назвав ВВП ”чортом лисим”, - пише на своїй сторінці в соцмережі медіаменеджер.

Нагадаємо, в п`ятницю Рінат Ахметов заявив в інтерв`ю журналістам, що бачить Донбас тільки в єдиній Україні і закликав до переговорів: ”Потрібно сідати, сідати за стіл переговорів і домовлятися. Все одно домовлятися! З ким? З чортом лисим потрібно домовлятися, але мир - потрібен. Людям потрібен мир! ”.

Напередодні широкого розголосу набув блог керівника 1 +1 Медіа, в якому він запропонував, щоб Донбас очолив Віктор Медведчук: ”Це точно переведе процес в об`єднавче русло в рамках українського законодавства, а також додасть Віктору Володимировичу легальний і зрозумілий статус ... У такому статусі Віктор Медведчук зможе вести переговори і з Україною, і з Росією, зможе продемонструвати всі свої здібності, про які так багато говорять у встановленні миру на Донбасі. Він зможе показати, що готовий у вирішальний момент все таки взяти відповідальність на себе.

У найгіршому разі, якщо вожді ДНР і ЛНР між собою не домовляться - просто в статусі губернатора Донбасу - він має можливість виступати як рівноправний учасник мирного процесу і допомогти і Путіну, і Україні, і всьому цивілізованому світу зітхнути спокійно і припинити кровопролиття. Тоді буде зрозуміла не тільки його роль, але і його позиція - чого ж він хоче і як це зробить. І навіть якщо у нього не вийде - буде зрозуміло, хто за це повинен нести відповідальність: особисто він, бойовики, Путін чи країна, громадянином якої він все ще є”.